iPS細胞で作った心臓の筋肉の細胞を塊にした「心筋球」（ハートシード提供）慶応大発のバイオベンチャー「ハートシード」は12日、人工多能性幹細胞（iPS細胞）で作った心臓の筋肉（心筋）の細胞を塊にした「心筋球」を重い心不全の患者10人に移植した臨床試験（治験）で、一定の心機能改善と安全性が確認されたと明らかにした。同社は結果を取りまとめ、2026年にも厚生労働省に製造販売の承認申請を行う方針。27年の実用化を目指