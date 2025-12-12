大みそかにさいたまスーパーアリーナで行われる「RIZIN師走の超強者祭り」に出場予定だったフアン・アーチュレッタ（米国）が12日、入出国に関するトラブルにより来日が不可能となったため、今大会は欠場することを発表した。RIZIN側はアーチャレッタと対戦する予定だった「新居すぐるの対戦相手については改めて調整中」としている。