スターバックスコーヒージャパンは、12月12日から「ジョイフルメドレー 苺 ミルク ティー」を発売する。冬の定番ティー「ジョイフルメドレー」を使い、ホリデー気分を盛り上げる1杯に仕上げたという。ジョイフルメドレー 苺ミルクティー tallサイズのみ テイクアウト609円、店内利用620円「ジョイフルメドレー 苺ミルクティー」は、苺の果肉、ミルク、ジョイフルメドレーティーベースを重ねた3層構造が特徴。ごろっとした苺の果肉