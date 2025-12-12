菅生新樹が主演する2026年1月8日スタートのドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京系／毎週木曜24時30分）に、大和を取り巻くファッション雑誌の編集部メンバーとして剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、瀬戸朝香、大和にきっかけを与えるメガネ店の店長役として藤森慎吾の出演が決定。あわせてキービジュアルとトレーラーも解禁された。【写真】『人は見た目じゃないと思ってた。』キービジュアル本作は