リアリティスターで、実業家としても大成功を収めているカイリー・ジェンナーと交際中のティモシー・シャラメ。カイリーに特別なクリスマスプレゼントを用意していることを匂わせた。【写真】頬を寄せて・・手つなぎもティモシー＆カイリーのいちゃいちゃレッドカーペットアメリカで12月25日より公開する『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（日本では2026年3月公開）のプロモーションで大忙しのティモシーが、現地時間