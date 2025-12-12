◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２０００メートル）ロマンチックウォリアー（セン７歳、Ｃシャム厩舎、父アクラメイション）とともに４連覇に挑む主戦のジェームズ・マクドナルド騎手は公式会見で、ライバルに関しての質問に「ベストコンディションならローシャムパーク。ベラジオオペラは絶好調で成長著しいですね」と答え、日本馬２頭に強い警戒感を示した。１１日の枠順抽選会では２番ゲートに