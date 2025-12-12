演歌歌手の水森かおりが１２日、東京・港区の長谷寺にある所属レコード会社「徳間ジャパン」の元社長・徳間康快さん（２０００年死去）の墓前で今年のＮＨＫ紅白歌合戦への出場を報告した。今年で２３年連続となった紅白出場を報告した水森は「社長にごあいさつさせていただくことができて良かったです」と安堵（あんど）。死去して２５年がたったが「ずっと励ましてくださったり見守ってくださったりした。私にとっては恩人、