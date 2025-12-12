メ～テレ（名古屋テレビ） 政府が設置する方針の防災庁の地方拠点について、三重県東員町は12日、町内の中学校跡地を候補地とするよう県に要望しました。 政府は来年11月1日に防災庁を設置し、2027年度以降、南海トラフ地震などの「防災対策推進地域」に地方拠点も設ける方向で調整しています。 12日、東員町の水谷俊郎町長が県庁を訪れ、来年度末で移転する東員第一中学校の跡地を防災庁の地方拠点の候補地とするよ