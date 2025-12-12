Aqua Timezが、ソフトバンクの企業CMソングに「決意の朝に」が起用されたことを発表した。「決意の朝に」は2006年7月5日に配信リリースされ、アニメ映画『ブレイブ・ストーリー』主題歌として大きな反響を呼んだ楽曲。2006年末には『第57回NHK紅白歌合戦』に初出場し同曲を披露するなど、Aqua Timezの名を広く知らしめた一曲であり、現在も自身のライブで定番として愛され続けている。本日より公開される新CMは、日本バスケットボ