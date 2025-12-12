吉村洋文大阪府知事（日本維新の会代表）が12日、府庁での囲み会見で、自身にとっての「今年の漢字」を記者団から問われ「成」を挙げた。 【写真】吉村知事の今年の漢字 日本漢字能力検定協会が同日、2025年の世相を表す今年の漢字に「熊」を選んだ。発表前に、記者団の取材に応じた吉村氏は「予測ですけど、普通に考えたら『高』という字かなと予測をしています。これは高市総理の『高』と物価『高』、それに対する対策が必