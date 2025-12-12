資料岡山市役所 岡山市は、子どもや若者の自殺を防ぐため、専門家でつくる「自殺危機対応チーム」を設置する方針です。 岡山市によりますと、精神科医や心理士らによるチームで、学校などから相談を受けた際、対応をアドバイスします。自殺未遂や自傷行為など深刻な状況での相談を想定しているということです。 自殺に関する相談は現在、「こころの健康センター」などが対応しています。岡山市