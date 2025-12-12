〈《敷地面積600坪》「趣味を中心に暮らせる物件」車好きが集う国内最大級の“ガレージハウス群”を内見してみた！〉から続く日本各地の個性的な物件を紹介してきた人気YouTubeチャンネル『ゆっくり不動産』。チャンネル登録者数は75万人を超え、独特の語り口と丁寧な物件紹介でファンを増やしている。今回は、温泉街に突如現れた“オールブラックの要塞”でLDK設計の「ガレージハウス in 箱根湯本」について話を聞いた 。