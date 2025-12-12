¡Ò²¹ÀôÃÏ¡¦È¢º¬¤Ë¡Ö¡ÈÈô¹Ôµ¡¤Î³ÊÇ¼¸Ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡È½»¤á¤ëÈëÌ©´ðÃÏ¡É¡×¤¬¡ÄÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ï¥¦¥¹¤Î¾×·â¤ÎÃæ¿È¡Ó¤«¤éÂ³¤¯ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¸ÄÀ­Åª¤ÊÊª·ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤­¤¿¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤æ¤Ã¤¯¤êÉÔÆ°»º¡Ù¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï75Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸ì¤ê¸ý¤ÈÃúÇ«¤ÊÊª·ï¾Ò²ð¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖËÌ¹ñ¤Ç¤â¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ï¥¦¥¹¤ò²÷Å¬¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºÇ¿·¥¬¥ì¡¼¥¸Êª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£