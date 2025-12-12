目に障害のある人の生活に役立ててもらおうと慈善団体が作成した点字カレンダーが県視覚障害者協会に贈られました。この点字カレンダーは目に障害のある人の生活に役立ててもらおうと「日本テレビ小鳩文化事業団」が作成したもので今回が50回目の寄贈です。12月12日、高知市のオーテピア内にある「声と点字の図書館」で行なわれた贈呈式には、県や県視覚障害者協会、高知放送の関係者が出席し、協会の中島正美会