エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixは、Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」のVOL 1（第1〜4話）を独占配信中、VOL 2（第5〜7話）を12月26日（金）、フィナーレ（第8話）を2026年1月1日（木）より世界独占配信となります。本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力