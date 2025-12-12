【新華社ハルビン12月12日】中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車「中欧班列」東ルートの今年の運行本数が10日までに5166本に上り、各種貨物の輸送量は53万TEU（20フィートコンテナ換算）を超えた。同ルートは内モンゴル自治区満洲里、黒竜江省綏芬河（すいふんが）、同省同江の各鉄道口岸（通関地）で構成される。貨物はコンピューターや冷蔵庫、完成車などの高付加価値製品を含む約千品目に達し、運行ルートはポーランドやドイ