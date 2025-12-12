〈21歳、夢か恋か。崖っぷちアイドルが下した答えは──《『恋愛裁判』第2話》〉から続く「アイドルの私が、恋をするのは罪ですかーー？」【あわせて読む】21歳、夢か恋か。崖っぷちアイドルが下した答えは──《『恋愛裁判』第2話》2026年1月23日（金）に映画化公開される『恋愛裁判』。実際の裁判から生まれた問題作を、俊英・平塚まるがコミカライズ！＜このお話は2話後半です。前編はこちらから＞次回更新は12月26日です