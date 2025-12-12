展示車両が3両増加JR東日本は2025年12月12日、青梅鉄道公園のリニューアルの概要を発表しました。来年3月21日（土）にリニューアル開業する予定です。【画像】一新！これが青梅鉄道公園のリニューアルイメージです青梅鉄道公園は、鉄道90周年にあたる1962年、国鉄が永山公園内に開設。長らく青梅市の観光スポットとして親しまれてきましたが、2023年8月から老朽化に伴うリニューアル工事のため閉園していました。新たな鉄道