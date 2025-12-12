〈「子供が巣立った後、キラキラした夫のそばで私は一体…」3児の母・山本モナ（49）が司法試験を目指すきっかけは“夫へのうらやましさ”だった〉から続く11月、司法試験合格をSNSで発表した山本モナさん。【写真】3児の子育てをしながら司法試験に合格した山本モナさん。白いスーツがとてもよく似合っている35歳で芸能界を引退し、36歳で長女を出産。その後3人のお子さんを育てながら46歳の時に早稲田大学のロースクールに入