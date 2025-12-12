ロッテの契約更改交渉が12日、ZOZOマリンスタジアムで行われ、来季が19年目となる唐川は1400万円減の年俸4400万円でサインした。今季は2試合の登板に終わり、1勝1敗、防御率4・00。唯一の発だった9月23日の西武戦では7回3安打無失点と圧巻の投球を披露した。チーム最年長となるベテラン右腕は「1軍で中継ぎで投げた1試合でケガしてしまってリアビリが長かったので、しっかり野球ができなかったなと。1軍2軍と言うより、そこが