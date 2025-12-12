物価高対策として政府が推奨するおこめ券について、鈴木農林水産大臣は、全米販が通常より23円安い1枚477円で販売すると明らかにしました。【映像】鈴木農水大臣「様々な批判があるのは承知している」「JA全農、全米販ともにできる限り経費を抑制し、国民の皆様に活用いただきやすいように工夫いただいていると受け止めています」（鈴木農水大臣）おこめ券は通常1枚500円で販売されていますが、利用できるのは440円分にとどま