「ザ・ドリフターズ」で活躍した故仲本工事さんの妻で歌手の三代純歌さん（57）が、「週刊女性」の事実に反する記事で名誉を毀損されたとして、発行元の主婦と生活社に約1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、請求を棄却した。