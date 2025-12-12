次世代半導体の国産化を目指すラピダスの工場（手前）。左奥は北海道千歳市の市街地＝3月先端半導体の国産化を目指すラピダスが、2025年度中を目標としていた民間企業による1300億円程度の出資にめどを付けたことが12日分かった。京セラが資本参加の検討に入った。キヤノンも最終調整しており、新たに出資するのは20社超となりそうだ。ラピダス設立当初に総額73億円を出資したソニーグループやソフトバンクなど8社も出資額を積