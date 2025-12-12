村上春樹さん【ニューヨーク共同】作家の村上春樹さんが11日、音楽に合わせて自身の作品を朗読するイベントにニューヨークで参加した。米国に住んでいた1991年ごろと現在を比べ「失われた30年とも呼ばれるが、文化的には徐々に日本の顔が浮かび上がってきた」と語り、小説などが海外で普及している現状を喜んだ。日米交流団体「ジャパン・ソサエティー」などが主催。村上さんは、91年当時は米国の書店で日本の小説を見かけるこ