埼玉県日高市のアパートの玄関先などから「置き配」の商品を盗んだとして34歳の男が追送検されました。警察によりますと島村佑輔容疑者（34）は去年1月からことし6月にかけて埼玉県日高市や飯能市などでアパートや住宅の玄関先29か所に配達された「置き配」の商品53点を盗んだ疑いで12日、追送検されました。島村容疑者は散歩やサイクリングを装い「置き配」の商品を探して盗みフリマアプリで売っていたとみられ自宅からは被害品と