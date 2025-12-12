三菱UFJ銀行などメガバンク3行が、次世代半導体の量産を目指すラピダスに対し、最大2兆円規模の融資を行う意向を伝えたことがわかりました。【映像】メガバンク3行が2兆円規模を段階的に融資ラピダスは、自動運転やAIなどに使用する次世代半導体を2027年から量産することを目指しています。複数の関係者によりますと、三菱UFJ、三井住友、みずほの3行はラピダスに対し、2027年度以降に最大で2兆円規模を段階的に融資する意向