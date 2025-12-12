今年度の補正予算案の審議は12日から参議院に舞台を移しています。終盤国会の焦点は議員定数削減法案の行方ですが今の国会での成立は困難な情勢となっています。定数削減法案の扱いなどをめぐり自民党と日本維新の会の国会対策委員長は会談で、国会の会期が残り5日となる中、延長してでも成立を目指す方針で一致しました。日本維新の会遠藤国対委員長「会期延長しても進めていくべきではないかということも目線あわせができまし