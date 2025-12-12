犬の冬太りを防ぐ4つの方法 犬の冬太り対策の基本は、運動・食事管理・生活環境・定期的な体重チェックです。そのためには、寒さや室内の環境に左右されずに愛犬が無理なく活動できるように工夫することが大切です。ここでは、今日からはじめられる犬の冬太り対策を4つ紹介します。 1.毎日の散歩と運動を欠かさない 寒くなると、犬の散歩が億劫になる。そんな飼い主さんも少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。だから