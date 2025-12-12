瀬戸内地方は寒気や湿った空気の影響で曇りになっていて、内陸では雨や雪の降っているところがあります。12日夜も雲が広がりやすいですが、海沿いでは次第に晴れてくるでしょう。 13日は高気圧に覆われて晴れますが、夕方からは低気圧や前線の影響で曇りになる見込みです。夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で0度、津山でマイナス3度、高松で3度の予想です。真冬並みの気温のところがあります。日中の最