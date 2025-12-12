JR東海は、2026年3月14日に実施するダイヤ改正で、東海道新幹線で利用の多い時間帯に列車を増設する。下り東京駅発午前7時〜10時台、上り新大阪駅午後2時〜5時台に臨時「のぞみ」を増設し、「のぞみ」を1時間あたり最大13本運転する。新大阪駅を午後5時台の出発する臨時「のぞみ」は一部の日に品川駅行きとなる。また、上り京都駅を午前6時3分発の臨時「のぞみ」を増設する。上り新大阪駅発の始発より東京駅に11分早く到着する。月