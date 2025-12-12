エイチ・アイ・エス（HIS）は、2025年10月期の通期決算を発表した。純利益は47億1,900万円（前期比45.9％変）だった。売上高は3,731億600万円（同8.7％増）、営業利益は116億2,700万円（同7.1％増）、経常利益は113億8100万円（同8.9％増）だった。売上高と営業利益は全セグメントで増収増益となった。1株あたり純利益は63.16円。期末配当は1株あたり10円、通期では同20円となる見通し。配当性向は31.7％。また、事業用資産とのれ