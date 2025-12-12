全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・阿佐ヶ谷のスパゲティ専門店『松下雄二屋』です。海鮮とダシの旨みで悶絶級の味わいにまずは一品料理と肴に酒を味わい、〆に麺をつるり。蕎麦屋の流儀をパスタで楽しんでほしいという店主の松下晋司さん。とはいえ生ハムやオムレツ、タリアータと一品料理は充実しており、この後にスパゲッティにたどり着けるのか？しかしスパゲッティ