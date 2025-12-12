物販・カフェ・ワークショップを複合した、「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、ホリデーメニューの第2弾の提供がスタートしている。【写真】「セサミストリートマーケット」のホリデーカフェメニューの第2弾を見る■20インチの特大ピザも！店内で食べられるわいわいにぎやかなパーティープラン第2弾のパーティープラン「ENJOY A HOLIDAY PIZZA PARTY」は、「セサミストリートマーケット