地域の未来を担う人材の育成を目的に、大学と地域の金融機関が連携協定を結び、新たなプロジェクトが発表されました。包括連携協定を締結したのは、北海学園大学と札幌中央信用組合です。道内の大学進学率は全国平均を下回っていて、経済的な理由などから進学を断念する学生や在学途中での退学リスクが課題となっています。大学と地域の金融機関が連携し教育格差を是正することで、地域に根差した産業人材を育成する新たな取り組み