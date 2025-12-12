13日（土）は、日本海の高気圧が日本の東に移動することで日本付近の冬型は緩みますが、チェジュ島付近の低気圧が対馬海峡付近に進み、南西諸島付近の前線を伴った低気圧が日本の南へ進む見込みです。このため、西日本では西から次第に雨が降り、九州では雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。東日本は日中は概ね晴れますが、夜には雨の降りだす所があり、山沿いや内陸部では雪の混じる所もありそうです。北日本は雲が広がりやす