ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#15が、12日午後10時より放送される。最終回となる#15では、投資家として単身ニューヨークへ渡った松居一代の「超セレブ生活」に密着する。【写真】超セレブ生活！ニューヨークを闊歩する松居一代「投資の本場アメリカに来ている」「たまりませんよ〜」と語る松居は、超高級物件での暮らしを公開。カメラの前で「売って買い売って買いが好きなんです。スリルなんですよ」「もう