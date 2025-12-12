12月9日に62歳の誕生日を迎えられた皇后雅子さま。毎年恒例の「お誕生日に際しての文書」が公開されると、その内容が大きな話題を読んだ。【写真】「夫婦そっくり！」と話題、安青錦の親方＆おかみさん「例年、ご自身の体調や国内外の出来事を振り返られる雅子さまですが、今年は異例ともいえる特定の人物への言及がありました。うれしいニュースとして、坂口志文大阪大学特任教授(74）がノーベル生理学・医学賞を、北川進京都大