「オーソモル・ビューティ」のアンバサダー就任発表会が開催され、俳優の加藤あいさんが登壇しました。 【写真を見る】【 加藤あい 】誕生日サプライズの花束に思わず笑顔「一つずつ歳を重ねていけたら」「Orthomol（オーソモル）」は、ドイツの医師・薬剤師が監修するプレミアムサプリブランドで、アジア初の実店舗展開となる「オーソモル・ビューティ」の国内販売を開始します。 そのアンバサダーに就任した加藤さんに