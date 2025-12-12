来季J2に初昇格する八戸は12日、公式サイトを更新。8日夜に発生した東北地方の沖合を震源とする地震の影響で、クラブの事務局対応を一時休止すると発表した。クラブ公式サイトで「日頃からヴァンラーレ八戸へのご支援ご声援、誠にありがとうございます。この度の地震の影響により、ヴァンラーレ八戸の事務局であるフットサルアリーナ八戸の全館の安全確認が必要となったため、電話、メール等の事務局対応を一時休止させていた