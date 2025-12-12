「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１２日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。来年の事業目標として、ＡＩを使った診察を可能とするために数十億から数百億円規模の投資をすることを明かした。西村社長は冒頭、「物事をヒットさせるには“誰もやったことがない要素”を必ず一つ入れることをすごく意識している」と自身が考える“ヒットの法則”を語った。