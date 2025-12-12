愛知県教育委員会は12日、2026年度の公立中高一貫校8校の志願者数を発表しました。2025年度の志願倍率が17.05倍だった、明和高校附属中学の「普通コース」は、11.6倍となっています。 【画像で見る】愛知県立中高一貫校の出願状況 2026年度 8校の志願倍率一覧はコチラ 愛知県では、2025年4月に「明和」「津島」「半田」「刈谷」の4つの県立高校に附属中学校を併設し、県内で初めて公立の中高一貫校を開校。2026年4月には、