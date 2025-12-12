浜田靖一衆院議院運営委員長（中央）に女性用トイレの増設を求める要望書を提出する与野党の女性衆院議員＝12日、国会与野党の女性衆院議員は12日、国会内の衆院に女性用トイレの増設を求める要望書を浜田靖一衆院議院運営委員長（自民党）に提出した。昨年の衆院選では女性当選者が過去最多の73人に上り、要望書には高市早苗首相を含む58人が賛同した。衆院は男性用に比べ女性用トイレが少ない。要望書では、議員が集まる本会