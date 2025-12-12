韓国メディア「マイデイリー」は１２日、「大谷＋山本の日本は怖い、野球は２人で１試合終わることができる」との記事を配信した。ドジャース山本由伸投手（２７）が来年３月のＷＢＣに出場することがこの日、米国で一斉に報じられた。すでに大谷翔平投手（３１）は参加を表明している。同記事は「山本はメジャー最初のシーズンだった２０２４年には肩のケガがあったが、今年は元気にフルタイムを消化した。特にポストシーズ