健康で長生きする秘訣はあるか。医師の高橋亮さんは「90代になっても元気な人が共通することがある。それは“体のある部位”を動かし続けていることだ。血管を守り、ひいては人生の質を高めることにつながっている」という――。※本稿は、高橋亮『血管の名医が薬よりも頼りにしている狭くなった血管を広げるずぼらストレッチ』（サンマーク出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■90代になっても元気な人の共通点私の外来に