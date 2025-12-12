【レベルファイブウィンターセール】 開催期間：12月19日～ 順次 レベルファイブは、「レベルファイブウィンターセール」を12月19日より順次開催する。 今回のセールでは各種プラットフォームで販売中のレベルファイブ作品が特別価格で販売される。5月に発売されたRPG「ファンタジーライフi グルグルの竜と時をぬすむ少女」は25%オフの5,759