日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。 気鋭のスタジオNEONが放つ戦慄ホラー！＊＊＊『シェルビー・オークス』評点：★２点（5点満点）© 2024 SHELBY OAKS LLC All Rights Reservedお化け屋敷的なジャンプ・スケアには事欠かないが......「動画を撮影しようとして怪奇スポットへ向かった若い4人組の男女が、忽然と姿を消した......」というオープニン