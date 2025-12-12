天下人・豊臣秀吉はどんな人物だったのか。歴史作家の河合敦さんは「相当な女好きで、地位が上がるにつれ、次々と若くて美しい女性を自分のものにしていった。一方で、有能な正妻ねねのこともとても大切にしていた」という――。※本稿は、河合敦『豊臣一族 秀吉・秀長の天下統一を支えた人々』（朝日新書）の一部を再編集したものです。重要文化財 狩野 光信《豊臣秀吉像》（部分）。慶長3年（1598）京都・高台寺蔵（写真＝大阪市