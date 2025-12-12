インテル・マイアミCFのリオネル・メッシ選手（38）の妻で、インフルエンサーのアントネラ・ロクソさん（37）が、2025年12月8日（日本時間）にインスタグラムを更新。メッシ選手と熱いハグを交わす写真を公開した。チームメイト夫婦と集合写真「彼らが大好き」北米のプロサッカーリーグ「MLS」の年度チャンピオンを決める「MLSカップ」決勝が12月7日（日本時間）に行われ、インテルはバンクーバー・ホワイトキャップスFCを3対1で下