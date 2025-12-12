「遺言ぐらい書いておかないと……」──12月10日、「洞不全症候群」「パーキンソン病」のため療養中だった歌手の美川憲一（79）が復帰会見を行った。同月14日に予定している盟友・コロッケとのディナーショーに向けて、現在は投薬治療とリハビリ、ボイストレーニングなどに励んでいることを明かした。【写真を見る】〈車イスを押され医療施設へ〉自ら降り立ち、送迎車に乗り込んでいた美川憲一、おしゃれなヴィトンの上着で黒マス