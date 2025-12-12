現役ドラフトでヤクルトから阪神に移籍した浜田太貴外野手が１２日、兵庫・西宮市内の球団施設で入団会見を行った。背番号は３２に決まった。無数のフラッシュを浴びながら、「不安はあったんですけど、強いチームにいけるというワクワク感もありました。やっている以上はレギュラーを取りたいですし、ずっと出られるように頑張りたいです」と決意表明。不安なことを問われると、「人見知りなんで、人と会話ができるか…。その